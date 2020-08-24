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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد ضحايا سيول «جيرسون» التركية لـ8 والسلطات تهدم 24 منزلا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:32 م
سيول جيرسون
سيول جيرسون
آية حسني
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ارتفع عدد ضحايا سيول مدينة جيرسون في شمال تركيا، الإثنين، إلى 8 بعد يومين من محاولة الحماية الميدانية لاحتواء الأزمة.

ونقل موقع «يني تشاغ» التركي عن وزير الداخلية، اليوم، أن عدد ضحايا مددينة جيرسون وصل إلى 8 بعد العثور على جثة أخرى، مشيرا إلى أن السلطات بدأت هدم 24 منزلًا تضررت من السيول.

يُذكر أن فيضانات وانهيارات أرضية وقعت، أمس الأول السبت، في بعض المناطق بمدينة جيرسون بعد هطول أمطار غزيرة، ولم يتم تدارك الأمر وخطورة الكارثة إلا في ساعات باكرة من صباح أمس الأحد.

وانتقل وزير الداخلية، سليمان صويلو، إلى المدينة، ونظم اجتماعًا لتحديد ورؤية مدى الأضرار، وفي تصريح عقب الاجتماع أفاد بأن الطرق مغلقة للمدينة، وأن سيارة لرجال الدرك دُفنت في الوحل.

فيما تمكنت قوات الدرك من إنقاذ 150 شخصًا كانوا عالقين تحت الأنقاض، خلال اليوم الأول للكارثة، حيث تسببت السيول في انهيارات أرضية بالمدينة جراء السيل الذي دمر عددًا كبيرًا من المنازل والطرق والشوارع الرئيسية.

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