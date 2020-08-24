رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

Boots 2021: تصميمات لا تفاوتك في موضة الخريف (صور)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:22 م
البوت
البوت
سلمى بدر
طباعة
أوشك فصل الصيف على الانتهاء، لتعلن العديد من دُور الأزياء عن موضة موسم خريف 2020 - 2021، فهو موسم «أحذية البوت»، حيث تنوّعت بين التصميمات المميزة والملفتة للأنظار والتّصميمات المريحة كـ تصميم «مينيماليست».
Lug-Sole Boots
Lug-Sole Boots

أحذية Lug-Sole Boots:

من أكثر الـBoots المريحة بشكل خاص، فهو ذو نعل سميك سيبقى حاضرًا بقوة في مدرجات الموضة لخريف 2020-2021.
أحذية البوت
أحذية البوت

أحذية (البوت) الأنيقة:

«البوتات» السوداء الكلاسيكية تحظى بمكانة عالية على مدرجات الموضة، خاصة الصور الظلية التي تحتوي على القليل من الإضافات البارزة كالمرصّعة بالدبابيس أو ذات الكعب المتباين، وستكون في المقدمة لموسم خريف 2020-2021.
أحذية البوت المزينة
أحذية البوت المزينة بالسلاسل

أحذية البوت المزينة بالسلاسل:

ظهرت السلاسل الذهبية المكتنزة على كل شيء من الإكسسوارات إلى الأزياء، كما ظهرت على تصميمات البوت لخريف 2020-2021 سواء كشريط في المقدمة أو على الكاحل أو في منتصف الكعب.
البوت بالنعل المكتنز
البوت بالنعل المكتنز

أحذية البوت بالنعل المكتنز:

تعتبر من أبرز الصور الظلية التي تتمتع بحضور قوي خلال أشهر الخريف والشتاء كاختيار عملي ومريح وعصري يمكن ارتدائه مع مختلف القطع في الدولاب.
بوت فوق الركبة
بوت فوق الركبة

أحذية بوت فوق الركبة:

أصبحت أحذية البوت العالية فوق الركبة في مجموعة متنوعة من الطبعات والأقمشة والألوان لموسم خريف 2020-2021، وعادت إلى دائرة الضوء بسبب ظهورها على مدرجات أشهر المصممين العالميين في عروض الأزياء الرقمية.

موضوعات متعلقة

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آمال وآلام.. «الدستور» تعايش طلاب ثانوية خلال تسجيل الرغبات

علماء يكتشفون منطقة ساخنة «شاذة» في القارة القطبية الجنوبية

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

«أبوسعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين

«التشكيليين» تنعى ثابت عويضة: حياته حافلة بالإنجازات

أشرف زكي: مكتبات سور أكاديمية الفنون ما زالت في مرحلة «التشطيب»

عودة الروح إلى «الإنتاج الثقافى» فى حضور جمهور الهناجر