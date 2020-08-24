Boots 2021: تصميمات لا تفاوتك في موضة الخريف (صور)

أوشك فصل الصيف على الانتهاء، لتعلن العديد من دُور الأزياء عن موضة موسم خريف 2020 - 2021، فهو موسم «أحذية البوت»، حيث تنوّعت بين التصميمات المميزة والملفتة للأنظار والتّصميمات المريحة كـ تصميم «مينيماليست».

Lug-Sole Boots



أحذية Lug-Sole Boots:



من أكثر الـBoots المريحة بشكل خاص، فهو ذو نعل سميك سيبقى حاضرًا بقوة في مدرجات الموضة لخريف 2020-2021. من أكثر الـBoots المريحة بشكل خاص، فهو ذو نعل سميك سيبقى حاضرًا بقوة في مدرجات الموضة لخريف 2020-2021.

أحذية البوت



أحذية (البوت) الأنيقة:



«البوتات» السوداء الكلاسيكية تحظى بمكانة عالية على مدرجات الموضة، خاصة الصور الظلية التي تحتوي على القليل من الإضافات البارزة كالمرصّعة بالدبابيس أو ذات الكعب المتباين، وستكون في المقدمة لموسم خريف 2020-2021.

«البوتات» السوداء الكلاسيكية تحظى بمكانة عالية على مدرجات الموضة، خاصة الصور الظلية التي تحتوي على القليل من الإضافات البارزة كالمرصّعة بالدبابيس أو ذات الكعب المتباين، وستكون في المقدمة لموسم خريف 2020-2021.

أحذية البوت المزينة بالسلاسل



أحذية البوت المزينة بالسلاسل:



ظهرت السلاسل الذهبية المكتنزة على كل شيء من الإكسسوارات إلى الأزياء، كما ظهرت على تصميمات البوت لخريف 2020-2021 سواء كشريط في المقدمة أو على الكاحل أو في منتصف الكعب.

ظهرت السلاسل الذهبية المكتنزة على كل شيء من الإكسسوارات إلى الأزياء، كما ظهرت على تصميمات البوت لخريف 2020-2021 سواء كشريط في المقدمة أو على الكاحل أو في منتصف الكعب.

البوت بالنعل المكتنز



أحذية البوت بالنعل المكتنز:



تعتبر من أبرز الصور الظلية التي تتمتع بحضور قوي خلال أشهر الخريف والشتاء كاختيار عملي ومريح وعصري يمكن ارتدائه مع مختلف القطع في الدولاب. تعتبر من أبرز الصور الظلية التي تتمتع بحضور قوي خلال أشهر الخريف والشتاء كاختيار عملي ومريح وعصري يمكن ارتدائه مع مختلف القطع في الدولاب.

بوت فوق الركبة