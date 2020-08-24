جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

علق الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على قرار وزير الأوقاف بمنع عبدالله رشدي من الصعود للمنبر، قائلا: إن له آراء مختلفة تثير الجدل على السوشيال ميديا، والوزارة تؤكد دائما أن صفحة الإمام على فيسبوك منبره الذي يتحدث عنه ولا فرق بين المنبر والصفحة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أئمة وزارة الأوقاف ملتزمون بالخط الوسطي، بينما عبدالله رشدي لا يلتزم بالخط الوسطي، وله آرائه الخاصة، ويختار التحدث بحرية دون النظر لأي أبعاد أخرى.ولفت إلى أن وزارة الأوقاف أحالته للجنة القيم ثم إلى التحقيق، وكان موقوفا من شهر فبراير من عمله الدعوي، ثم صدر قرار بنقله لنفس مجموعته النوعية، وهو باحث دعوة، يستفاد منه في البحث العلمي، أما المنبر له تأثير على الشارع، لذا قررنا نبعده عن المنبر.وأردف: «نريد الحفاظ على المنبر والتأثير على الشارع، فالمشهد لا يتسع للضبابية، نريد الوضوح في كل آرائه، هناك آراء لا تتسق مع الوضع الراهن، ووزارة الأوقاف تريد أن تنقي منابرها من الآراء التي تحدث لبسا على الناس».وأوضح أن قرار الندب يكون لسنة، ثم تأخذ لجنة الموارد البشرية قرار النقل الدائم، مشيرا إلى قرار النقل النهائي قد يصدر اليوم أو غدا.وتابع: «لا نستطيع أن نمنع أحدا من استخدام صفحته، الحرية مكفولة للجميع، لكن له أن يختار إما المنبر أو منصة السوشيال ميديا وهناك قوانين في البلد حاكمة».