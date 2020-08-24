30 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 28 محلية ليرتفع الإجمالي إلى 1639 إصابة.وقال وزير الصحة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الإصابات تشمل حالتين لأردنيين قادمين من الخارج، 3 حالات في الزرقاء مخالطين لحالة مؤكدة، و25 حالة في عمان منها 20 مخالطين لحالة مؤكدة، ويتم الاستقصاء عن الحالات الخمس الآخرين.وأضاف أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس إحداهما لمسنة تبلغ من العمر 99 سنة، والأخرى لمريض من جنسية عربية.