«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس ودامون

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، بذكرى استشهاد القديس ودامون الأرمنتي.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس ودامون وكان أول من استضاف المسيح والعائلة المقدسة في الصعيد.