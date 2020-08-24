رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير مصرفي: الحد من استخدام البنكنوت يزيد كفاءة الاقتصاد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:39 م
هشام إبراهيم
هشام إبراهيم
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه مع الاتجاه إلى التحول للعملة البلاستيكية، هناك اتجاه مواز، وهو الحد من استخدام البنكنوت، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد المصري يتجه للتعامل مثل التعامل الدولي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن التعامل الكبير بالبنكنوت يعني عدم نضج، كما أن طباعة البنكنوت له تكلفة، أما التعاملات الإلكترونية يزيد من هامش الأمان ويحد من التعاملات الإجرامية، ويزيد من كفاءة الاقتصاد، كما يجعل التعاملات تتم بشكل أسهل وأسرع.

ولفت إلى أن البنكنوت يمكن يستخدم في أطر غير رسمية، مردفا: "استخدام البنكنوت هيستمر، لكن السياسة العامة تخفيضه بنسب جيدة، وبشكل موازٍ يتم تطوير البنكنوت لأنه لا يجب أن تتخلف مصر عن المجتمع الدولي، وهو يتجه لمزيد من التحديث، لذا من المنطقي ألا تتأخر مصر عن هذا الركب حتى لو يعني زيادة في التكلفة في الوقت الحالي، لكنه سيقلل على مدى بعيد من تكلفة البنكنوت".

وأكد أن استخدام العملات البلاستيكية يتوافق مع السياسة العامة للدولة، وهي التطوير والتحديث.

موضوعات متعلقة

أغبى حرامى فى مصر.. سرق عربيّة وارتكب فعلًا لا يخطر على بال

أستاذ صحة عامة: انكسار الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

عودة الروح إلى «الإنتاج الثقافى» فى حضور جمهور الهناجر

رئيس صندوق التنمية الثقافية يستقيل وفد السياحة العالمية

مناقشة التشريعات المطلوبة لحماية صناعة النشر بالأعلى للثقافة.. غدًا

بروتوكول تعاون بين «التشكيليين» والهيئة الهندسية للقوات المسلحة