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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طعنها وقطعها بمنشار.. النيابة تكشف تفاصيل مروعة في قضية قتل محام لنجلته

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:04 م
قتل محام لنجلته
قتل محام لنجلته
ندى حمدي
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تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في قتل محام لابنته وتقطيع جثتها بمنشار والتخلص من أشلائها بعدة مناطق، بعد عام و٤ أشهر من ارتكابه الجريمة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الحادث مر عليه عام و٤ أشهر، موضحة أن الأب يعمل محاميًا، وأنه قتل ابنته وقطعها بمنشار ووزع أجزاء جسدها في منطقة الطالبية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأشارت التحقيقات إلى أن والد الفتاة انفصل عن والدتها، وتزوج من سيدة أخرى، وانتقلت الفتاة للإقامة بصحبته، إلا أنها كانت تترك المنزل، مما دفعه للتعدي عليها بالضرب، ثم سدد لها طعنة بسكين، وقطع جثتها لإخفاء معالم الجريمة، وتخلص من الأشلاء.

وكشفت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم ألقي القبض عليه، بعد مرور قرابة عام ونصف عن الجريمة، وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة.

وتعود الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2019 عندما عثر الأهالي بمنطقة الطالبية على حقيبة سفر بداخلها نصف جثة، وعلى الفور انتقلت النيابة بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية إلى مسرح العثور على الأجزاء الآدمية بأرض البحر طريق المريوطية لإجراء المعاينة التصويرية، والتي أسفرت عن العثور على أكياس بلاستيك بداخلها جزء من جسد سيدة عبارة عن النصف السفلي من عظام الحوض حتى الركبتين بينما لم يتم العثور على الجزء العلوي من الرأس والصدر ولا القدمين.

وأمرت النيابة بنقل الجزء الآدمي إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية تشريح، له وتحريز قطعة الملابس الداخلية التي كانت ترتديها المجني عليها، إضافة إلى سحب عينة DNA في سبيل مضاهاتها بعينات سيتم أخذها من مقدمي بلاغات التغيب لذويهم لمضاهاتهما وتحديد مدى تطابقهما.

ولكن كانت المفاجأة أن التحاليل لم تتطابق مع أي من أصحاب بلاغات التغيب، ليصبح لغز العثور على نصف جثة فتاة الطالبية مجهولا حتى قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بفك لغز الحادث وتوصلت لهوية الفتاة والجاني وتولت النيابة التحقيقات.

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