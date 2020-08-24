خبير مصرفي يكشف أسباب اللجوء للعملات البلاستيكية

قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون هناك مطبعة جديدة لدى البنك المركزي تتمتع بأقصى درجات التطور التكنولوجي، وتمثل نقلة نوعية.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن العملة الورقية يحدث عليها تطوير مستمر لأسباب كثيرة، منها الحد من عمليات التزوير وزيادة عامل الأمان في العملة، موضحا أنه كلما أدخل عنصر بلاستيكي في الورقة، طال العمر الافتراضي للورقة وحد من التعامل غير المهذب.وأوضح أن العملات لن تكون بلاستيك 100%، وإنما يدخل بنسبة أعلى، يجبر المتعامل على التعامل معها بشكل أكثر احتراف، وستكون أكثر جاذبية، وتحد من الكتابة على البنكنوت، وهو اتجاه يتواكب مع الاتجاه الدولي ألا تكون العملة ناقلة للفيروسات.وأوضح أن مصر بكل أجهزتها تنتقل لمرحلة جديدة من الشكل الإداري، تنتقل لعاصمة الأعلى تكنولوجيا، وطباعة العملات البلاستيكية يصل برسالة مهمة للداخل والخارج أن مصر تنتقل لنقلة حضارية، والمواطن يتواكب مع هذه النقلة.كان البنك المركزى أعلن عن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، مع تشغيل المطبعة الجديدة، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء الـ10 جنيهات الورقية وأنه سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادى، على أن يتم طرح باقى فئات العملة الجديدة تباعًا.