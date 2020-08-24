توافد ٤٣٣ طالبًا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

استقبلت اليوم معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس ٤٣٣ طالبًا، حيث توافد ١١٣ على معامل كلية الآداب و١٤٥ على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و١٠٨ على معامل كلية الهندسة و٣٧ على معامل كلية البنات و٣٠ على معامل كلية الزراعة، ليصبح إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق الإلكتروني بجميع معامل الجامعة على مدار الـ3 أيام ١٧٧٨ طالبًا.يذكر أن إدارة الجامعة خصصت ١٣ معملا من خلال 5 مقرات لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.