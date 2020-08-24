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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم شرع في سرقة مواطن بالبساتين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:52 م
المشدد لمتهم
المشدد لمتهم
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن أبوالوفا محمد اليوم الاثنين، المتهم "س. ح" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية في اتهامه بالشروع في سرقة مواطن بمنطقة البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبوالوفا محمد وعضوية المستشارين عبدالعزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال ابراهيم وأمانة سر أيمن عبداللطيف.

وكشف أمر إحالة المتهم رفقة متهم آخر سبق الحكم عليه أنهم بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة شرعوا في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه "محمد. ع" وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن هددوه حال استقلالهم لسيارته الأجرة باستخدام أسلحة بيضاء فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الأموال الخاصة به، وقام أحدهم بسلاحه الأبيض بإصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية وتمكنوا من الفرار وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبط المتهم الأول المحكوم عليه بالمشدد 3 سنوات متلبسًا بالجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواه" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية لذلك.

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