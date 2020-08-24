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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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4 أنواع من النباتات تحولت لـ«سُميّة» بسبب المناخ

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:28 م
نباتات سُميّة
نباتات سُميّة
سلمى بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا حذرت فيه الباحثين في علم الأعصاب من جامعة أوريجون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة من أن التغير المناخي ساهم في تغيير تركيبة مجموعة من النباتات والفطريات التي تستخدم كوجبات غذائية نباتية مفيدة، وحولها إلى سموم تؤدي للإصابة بأمراض عصبية كالرعشة وضعف العضلات والشلل، وتدهور وظائف الدماغ والتي تصل بالإنسان إلى الوفاة.

وأشارت الدراسة إلى أن جميع الأطعمة البرية ليست جيدة بشكل خاص لمَن يعانون من سوء التغذية أو الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي، حيث أوصت بضرورة تجنب تناولها كثيرًا.

ووجد باحثون أن مجموعة من النباتات التي تزداد شعبيتها حول العالم، لها آثار سُميّة على الجهاز العصبي عند الإكثار من تناولها وهي: "ثمار شجرة آقية وهي دائمة الخضرة وموطنها غرب أفريقيا، وفاكهة ليتشي الاستوائية وموطنها جنوب آسيا، ونبات الجلبان البقولي الغني بالبروتين ونبتة الكسافا التي تؤكل جذورها وأوراقها وموطنها الصحراء الكبرى شمال أفريقيا".

قال الباحث بيتر سبنسر إن التعرض البيئي للبشرية من غير قصد من خلال الهواء الملوث لفهم الأسباب الكيميائية المؤدية لأمراض الدماغ والوقاية منها ويتشكّل التلوث البيئي جراء إنتاج مادة ملوثة غير طبيعية من صنع البشر، لا تستطيع البيئة الطبيعة تدمير عناصرها بشكل طبيعي، ما تسبب في حدوث التغير المناخي الحاصل.

ولم يؤثر التلوث البيئي على النباتات البرية فحسب، بل طال العناصر الطبيعية التي هي أساس الحياة على الأرض مثل الماء والهواء والتربة بسبب الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري؛ لتحريك الآلات بديلًا عن القوة البشرية، وفي إنتاج الكهرباء، وتشغيل وسائل النقل.

وتشكل الأنشطة الزراعية عاملًا أساسيًا في تلوث المياه والتربة، بسبب زيادة استخدام مبيدات حشرية معظمها مصنوعة من مواد كيميائية، حيث إن هذه المبيدات هدفها حماية المزروعات من الإصابة بالآفات، إلا أنها تسبب أضرارا كبيرة في البيئة المحيطة بهذه المزارع.

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