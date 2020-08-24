ضبط 50 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق للحد من استغلال الظروف، والتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.وتم خلال الحملة التفتيش على المطاعم، المحلات، بمنطقة محطة الرمل بشوارع "ميدان سعد زغلول- صفية زغلول- السلطان حسين- قيصر - والنبي دانيال".وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير ٣٨ محضر مخالفة تموينية، بواقع ٨ محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، و٣٢ محضر جنح عدم حمل شهادة صحية بمعرفة إدارة الرقابة بمديرية التموين بالتعاون مع مباحث تموين وسط.كما تم التفتيش على المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة أغذية وسط، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وسحب ٣ عينات أغذية للتحليل.فيما تم التفتيش على ٦ منشآت "محل جزارة و٥ مطاعم" بمعرفة قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري مع عدم ضبط مخالفات، والتفتيش على ٨ منشآت بمعرفة الأمن الصناعي وسط وتحرير ١٢ محضر مخالفة عبارة عن ٧ محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق، و٣ محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الانفجار، و٢ محضر عدم الكشف الدوري على العاملين المعرضين، وحصر ٤٠ عاملا لفحص موقفهم التأميني، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى ضبط ١٥ حالة إشغال متنوع بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالحي.