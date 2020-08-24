رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 50 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:50 م
حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة بوسط الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق للحد من استغلال الظروف، والتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.

وتم خلال الحملة التفتيش على المطاعم، المحلات، بمنطقة محطة الرمل بشوارع "ميدان سعد زغلول- صفية زغلول- السلطان حسين- قيصر - والنبي دانيال".

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير ٣٨ محضر مخالفة تموينية، بواقع ٨ محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، و٣٢ محضر جنح عدم حمل شهادة صحية بمعرفة إدارة الرقابة بمديرية التموين بالتعاون مع مباحث تموين وسط.

كما تم التفتيش على المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة أغذية وسط، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وسحب ٣ عينات أغذية للتحليل.

فيما تم التفتيش على ٦ منشآت "محل جزارة و٥ مطاعم" بمعرفة قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري مع عدم ضبط مخالفات، والتفتيش على ٨ منشآت بمعرفة الأمن الصناعي وسط وتحرير ١٢ محضر مخالفة عبارة عن ٧ محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق، و٣ محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الانفجار، و٢ محضر عدم الكشف الدوري على العاملين المعرضين، وحصر ٤٠ عاملا لفحص موقفهم التأميني، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى ضبط ١٥ حالة إشغال متنوع بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالحي.

موضوعات متعلقة

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

عودة الروح إلى «الإنتاج الثقافى» فى حضور جمهور الهناجر

رئيس صندوق التنمية الثقافية يستقيل وفد السياحة العالمية

مناقشة التشريعات المطلوبة لحماية صناعة النشر بالأعلى للثقافة.. غدًا

بروتوكول تعاون بين «التشكيليين» والهيئة الهندسية للقوات المسلحة