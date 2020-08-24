وكيل «تضامن الأقصر» يتفقد إدارة إسنا ويستمع لشكاوى المواطنين

تفقد صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ توليه منصبه، إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا، والتقى المواطنين واستمع إلى شكواهم ووجه بسرعة حلها.وأكد صبري عبدالحميد، خلال اجتماعه برؤساء الوحدات والعاملين بالإدارة بمدينة إسنا، ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، والتعرف على مشكلات المواطنين وسرعة حلها.كما كرم عددا من العاملين بإدارة إسنا، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديرًا لدورهم المهم في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.