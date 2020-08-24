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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان موعد نتيجة الدبلومات الفنية للنظامين ٣ و٥ سنوات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:52 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة أعدت ٩٠ مقرا للتصحيح في ٢٣ كنترول للتعليم الفني، وقاربت على الانتهاء من تقدير وتصحيح مواد الدبلومات للنظامين ٣ و٥ سنوات في التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.

وأكد مجاهد في تصريحات لـ«الدستور» أنه من المقرر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل، موضحا أنه بعد انتهاء التصحيح ستتم عمليات المراجعة ورصد الدرجات وزيادة درجات الرأفة للطلاب الراغبين.

ومن المقرر إعلان النتيجة من خلال رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة.

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