إعلان موعد نتيجة الدبلومات الفنية للنظامين ٣ و٥ سنوات

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة أعدت ٩٠ مقرا للتصحيح في ٢٣ كنترول للتعليم الفني، وقاربت على الانتهاء من تقدير وتصحيح مواد الدبلومات للنظامين ٣ و٥ سنوات في التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.وأكد مجاهد في تصريحات لـ«الدستور» أنه من المقرر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل، موضحا أنه بعد انتهاء التصحيح ستتم عمليات المراجعة ورصد الدرجات وزيادة درجات الرأفة للطلاب الراغبين.ومن المقرر إعلان النتيجة من خلال رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة.