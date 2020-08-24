تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية لإصابة 3 من أعضائها بكورونا

أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة، بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف اليوم الإثنين، معلقة حاليا بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.ولم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن أي ثلاثة من أصل 45 عضوا، فيما تسمى بالهيئة الصغيرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس، واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني.وجاء في البيان، أنه "بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية، وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلانا آخر في الوقت المناسب"، مضيفا أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية.