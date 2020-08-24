«الوطنية لذوي الإعاقة» تطلق برنامج «إدارة حياتك» 29 أغسطس

تُعلن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي، «استخدام إدارة المشروعات في إدارة حياتك» المقرر أن يبدأ في 29 أغسطس الجاري.تهدف الندوة إلى التوعية بأهمية إدارة المشروعات التي تُعد من أهم العلوم ذات الصلة بالحياة الإنسانية، حيث تساهم في إيجاد أفضل الحلول للمشكلات سواء في الحياة المهنية أو الشخصية.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.ويضع الرئيس دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.