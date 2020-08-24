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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يسلّم 17 ماكينة خياطة وفرن منزلى للمرأة المعيلة (صور)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:41 م
عصام سعد
عصام سعد
محمد أبو شادي
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سلّم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 17 مشروعًا مولدًا للدخل للمرأة المعيلة مقدم من جمعية الرعاية للخدمات المتكاملة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، وذلك بمقر الجمعية أمام ديوان عام المحافظة.

رافق المحافظ خلال التسليم العميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية والدكتورة نبيلة السبيتي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وسلم المحافظ 16 ماكينة خياطة وفرن منزلي لعدد 17 مرأة معيلة؛ بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهنّ وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على مشاركة السيدات المعيلات فرحتهن بهذه المشاريع التي تسهم في دعم دخل أسرهن وتوفير مصدر رزق كريم لهن وتحسن مستوى معيشتهن، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل توفير مشروعات للمُرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقًا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد على دمج المرأة في المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود إيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ووجه سعد مسؤولي التضامن الاجتماعي بتوفير الأقمشة لمستفيدات ماكينات الخياطة، وعدد 2 جوال دقيق لمُستفيدة الفرن المنزلي لمساعدة السيدات على البدء في مشروعاتهنّ، والتأكد من استمرار هذه المشروعات وتذليل ما يعترضهنّ من مشكلات حتى تتمكن من توسيع نطاق العمل فضلا عن مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.
عصام سعد
عصام سعد
عصام سعد
عصام سعد
عصام سعد
عصام سعد
عصام سعد
عصام سعد

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