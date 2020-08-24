تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية التى بها أماكن شاغرة بعدد من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، من مجموع 245 درجة إلى 243 درجة.وأكدت محافظ دمياط على عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، بتوجيه كل إدارة تعليمية بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور مع مراعاة البعد الاجتماعي والأسري.وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط في تصريحات له، اليوم الاثنين، أنه تم تعميم قرار النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية التى بها أماكن شاغرة بعدد من الإدارات التعليمية، من مجموع 245 درجة إلى 243 درجة.