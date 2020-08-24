رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:26 م
مخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
حسام محفوظ
طباعة
واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٩٠٢ صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالي ٢.١ طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة وبمجازر غير مرخصة، وحوالي نصف طن من مجمدات الأسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير ٧٣٣ محضرا لعدد من المخابز التي تنتُج خُبزا غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و١٦ محضرا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الأسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية.

بالإضافة إلى ضبط ٧٤ عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية، وضبط ٢٥٥٠ أمبولا مخدرا غير مصرح بالاتجار فيه وحوالي ١١٠٠ عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات حيث تم تحرير ١٤١٩ محضر مخالفة متنوع، وإحالة جميع المخالفات ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
مخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
مخالفات متنوعة
الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

أستاذ صحة عامة: انكسار الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بطلة «أماكن السهر».. دينا الشربيني تظهر 23 مرة في كليب عمرو دياب

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

رئيس صندوق التنمية الثقافية يستقيل وفد السياحة العالمية

مناقشة التشريعات المطلوبة لحماية صناعة النشر بالأعلى للثقافة.. غدًا

وفاة الفنان ثابت عويضة المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية

«أبو سعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين