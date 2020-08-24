الرقابة الإدارية تشن حملات على الأسواق وتحرر 1419 محضرا بمخالفات متنوعة

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية.وأسفرت الحملات عن ضبط ١٩٠٢ صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالي ٢.١ طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة وبمجازر غير مرخصة، وحوالي نصف طن من مجمدات الأسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وتم تحرير ٧٣٣ محضرا لعدد من المخابز التي تنتُج خُبزا غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و١٦ محضرا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الأسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية.بالإضافة إلى ضبط ٧٤ عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية، وضبط ٢٥٥٠ أمبولا مخدرا غير مصرح بالاتجار فيه وحوالي ١١٠٠ عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات حيث تم تحرير ١٤١٩ محضر مخالفة متنوع، وإحالة جميع المخالفات ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.