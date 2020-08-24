الجيش اليمني يحبط هجومًا لميليشيا الحوثي على موقع عسكري شمالي البيضاء

أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، اليوم الإثنين، هجومًا شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية، حيث أجبر الميليشيات على التراجع بعد أن قتل ما لا يقل عن 25 من عناصرها، فضلًا عن إصابة عدد آخر.وقال مصدر عسكري- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية: "إن مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، وتمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية.. مشيرًا إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت في عدة غارات مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا".