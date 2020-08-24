الخارجية الإيطالية: الهدنة الليبية تعزز دور بعثة «إيريني»

اعتبرت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني، اليوم الاثنين، أن الاتفاق على الهدنة في ليبيا، وإمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت، من شأنه أن يقود بعثة «إيريني» الأوروبية التي تقودها إيطاليا في البحر المتوسط، إلى السيطرة على حظر توريد الأسلحة للفرقاء الليبيين ومراقبة وقف إطلاق النار.وقالت سريني، وفقا لموقع «جامبو أفريقيا» الإيطالي، إن إيطاليا من بين الدول التي سعت بإصرار إلى نقطة التحول الأخيرة في الصراع الليبي، إذ طالبت بوقف فوري للأعمال العدائية في جميع الأراضي الليبية، وإعادة تنشيط إنتاج النفط وتجميد الإيرادات في حساب خاص لدى المصرف العربي الليبي الخارجي، بانتظار اتفاق سياسي في إطار المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة.وأضافت سيريني أن بلادها تعمل لصالح الشعب الليبي، وأن دورها لا يتم تأكيده من خلال التصريحات الرنانة، ولكن من خلال الاستمرار في العمل بالدبلوماسية ومع المجتمع الدولي حتى يصبح التغيير ملموسًا.