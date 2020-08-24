للعودة إلى المفاوضات.. وزير الخارجية البريطاني يلتقي نتنياهو وأبومازن غدًا

من المقرر أن يصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى إسرائيل، غدًا الثلاثاء، في أول زيارة له لإسرائيل، حيث يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل أن يتوجه إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سعيًا من لندن للضغط على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين.وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوزير البريطاني سيلتقي أيضًا بوزير الدفاع بيني جانتس، قبل أن يتوجه إلى رام الله للقاء أبومازن.وقال وزير الخارجية البريطاني، في بيان صادر عنه، اليوم إنه "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخرًا عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة.وأضاف "راب": تعليق إسرائيل لضم أراضٍ هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.