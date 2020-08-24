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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس صندوق التنمية الثقافية يستقيل وفد السياحة العالمية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:33 م
رئيس صندوق التنمية
رئيس صندوق التنمية الثقافية
جمال عاشور
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استقبل الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، الإثنين، وفد منظمة السياحة العالمية الذي ضمّ كلا من بيكا جاكَيلي نائب رئيس المنظمة، سوما بيلا، مدير إدارة التعاون الفني وطريق الحرير، ميرهان عبدالفتاح أخصائية مشاريع الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط وفدوى راضي، أخصائية مشاريع الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط.

خلال الجولة، استعرض عبدالوهاب الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة للحفاظ على التراث المادي والهوية المصرية، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تولى اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثيّة التي تعبر عن الحضارة المصرية بمختلف عصورها وذلك من خلال تدريب الفنانين وعمل المعارض لهم.

أضاف أن وزارة الثقافة تتبنّى مبادرة صنايعية مصر لاكتشاف وتدريب الشباب على الحرف اليدوية، بجانب تعاون المركز مع مدرس الأمير تشارلز بإنجلترا بتوفير منح دراسة لمدة عامين للتدريب على الحرف اليدوية.

وعبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالزيارة التي أتاحت لهم التعرف على مجموعة من الصناعات الثقافية التي تعكس ثراء الحضارة المصرية، مشيدين بدور الدولة في دعم وتنمية والحفاظ على مثل هذه النوعية من الحرف الإبداعية.

تضمنت الجولة تفقد المعرض الدائم بالمركز إلى جانب ورش الزجاج المعشق، الطرق على النحاس والخشب، الصدف، الأرابيسك، الخيامية، صناعة الحُلى، الخط العربي، السجاد اليدوي، الأركيت وقشرة الخشب.

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