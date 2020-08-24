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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 283 شخصًا من كورونا بـ«حميات قنا»

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:04 م
عزل قنا
عزل قنا
قنا: إسلام البكري
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم تعافى وخروج 9 حالات بالمستشفى ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج من فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات قنا، إلى 283 حالة بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم للرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ونفذت للجنة المختصة بالمرور على مستشفيات المحافظة، مرورا على حميات قنا لمتابعة سير العمل، ومدى توافر العلاج، والمستلزمات الطبية، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى، والأطباء، والتمريض، والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمرور اليومى على مستشفيات العزل.

تفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، والتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل، والأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بالفيروس بكميات كافية، كما تمت مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.

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