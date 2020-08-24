الأرجنتين تسجل 5352 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية في الأرجنتين، اليوم الإثنين، تسجيل 5352 إصابة جديدة بفيروس كورونا و132 وفاة نتيجة الإصابة به، ليصل إجمالي الإصابات إلى 342 ألفا و154 حالة والوفيات إلى 7079 وفاة.وتعافى 256 ألفا و789 مريضا بالفيروس، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات. وتم إجراء 13 ألفا و322 اختبارا جديدا ليصل إجمالي عدد الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس إلي مليون و106 آلاف و758 اختبارا.