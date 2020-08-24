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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعيين طارق نصير مساعدًا لوزير الطيران المدنى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:19 م
طارق نصير
طارق نصير
فاتن غلاب
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أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قرارًا بتعيين اللواء طارق نصير، مساعدًا لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة.

ويشغل " نصير" منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني، كما يرأس اللجنة التي شكلها الوزير لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن، وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي، وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورًا أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني.

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