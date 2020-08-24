إصدار 500 بطاقة تموين ذكية من خلال المحمول في بورسعيد

أعلن المهندس ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، عن أن التحول الرقمي شمل تطبيق المحمول لاستخراج البطاقات الذكية، وبدل الفاقد، والمتوقفة، والتالفة، والنقل بين المحافظات، حيث تم زيادة عدد البطاقات التي تم إصدارها إلى 500 بطاقة.ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن هذا التطبيق يحدد المواطن أو طالبي الخدمة أماكن مراكز الخدمة التموينية لاستلام البطاقة الذكية التي تم تسجيلها علي هذا التطبيق، متضمنًا الرقم القومي، ورقم البطاقة الذكية، ورقم المحمول المسجل باسمه الشخصي، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدين.وأشار "ثابت" إلى أنه في حال رغبة المواطن في توصيل البطاقة الذكية "ديلفري"، من خلال التنسيق مع هيئة البريد بمقابل رمزي 10 جنيهات للتيسير علي المواطنين من كبار السن.