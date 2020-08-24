ياسمين صبري بإطلالة صيفية فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، بصورة من العطلة الصيفية خارج البلاد، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".وظهرت ياسمين، وهي ترتدي فستان أحمر طويلا يستعرض رشاقتها، من أمام البحر.وكانت ياسمين صبرى قد تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبوهشيمة.يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.