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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: نقف إلى جانب الشعب اللبنانى فى محنة انفجار بيروت

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:25 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في محنة انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن إيطاليا مستمرة في مساعدة لبنان وتلبية الاحتياجات التي تتقدم بها الحكومة اللبنانية إلى نظيرتها الإيطالية، إلى جانب أن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسوبي كونتي سيجري زيارة للبنان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم الإثنين، لوزير الدفاع الإيطالي، الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان.

وقال وزير الدفاع الإيطالي: إن بلاده ستسهم في جهود إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في العاصمة بيروت جراء الانفجار، مستعرضًا أوجه المساعدات التي قدمتها إيطاليا إلى لبنان، ومن بينها السفينة العسكرية التي تحمل مستشفى ميدانيًا ووحدات رفع الأنقاض التابعة لسلاح المهندسين العسكريين بالجيش الإيطالي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تقديره للدعم الذي تقدمه إيطاليا للبنان في ظل هذه الظروف العصيبة، مشيرًا إلى أن المبادرات الإيطالية تجاه بلاده تعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.

واستعرض عون التحديات التي يواجهها لبنان ويعمل على معالجتها، ومن بينها الأزمات المالية والاقتصادية ووباء فيروس كورونا المستجد والنزوح السوري داخل الأراضي اللبنانية ووضع اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا إيطاليا إلى العمل على مساعدة لبنان على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، خصوصًا بعدما حل الاستقرار في مناطق واسعة من سوريا.

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