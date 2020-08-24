«بومبيو» يبحث مع رئيس الموساد الاسرائيلى ملف إيران وحزب الله

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، برئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، في إطار رحلته التي يبدأها اليوم للشرق الأوسط انطلاقًا من تل أبيب.وتطرق اللقاء بين بومبيو وكوهين، وفقًا لقناة «العربية»، إلى ملف إيران وحزب الله.كانت قد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، عن جولة سياسية لوزير الخارجية الأمريكي، في منطقة الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل والسودان وإسرائيل والإمارات والبحرين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته قناة «العربية»، أن جولة بومبيو في المنطقة ستبحث سلوك إيران «الخبيث» في المنطقة.وكانت قد ذكرت وكالة «رويترز» أن بومبيو يعتزم زيارة إسرائيل يوم الإثنين، ثم سيتوجه من إسرائيل إلى الإمارات يوم الثلاثاء.