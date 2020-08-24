وزير خارجية السودان يُشيد بدعم ألمانيا لبلاده

أشاد وزير الخارجية السوداني المُكلف عُمر قمر الدين، بالدعم الذي قدمته ألمانيا لبلاده، منوها بالتعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين البلدين.وذكرت وزراة الخارجية السودانية- في بيان اليوم الإثنين - أن الوزير قمر الدين، استقبل اليوم الإثنين، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية توماس تيرشتيجن، وذلك بمناسبة تقديم نسخة من أوراق اعتماده.وأكد وزير خارجية السودان توجه الحكومة الجديدة في بناء الشراكات مع أقطار العالم وإحلال السلام والتنمية في ربوع السودان.من جهته، أكد السفير الألماني الجديد على العلاقات الممتدة بين البلدين، لافتًا إلى سعي بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا.من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية السوداني المكلف، سفير سلطنة عمان الجديد لدى الخرطوم الدكتور علي بن سليمان بن سعيد، وذلك بمناسبة تقديم نسخة من أوراق اعتماده.وأكد بن سعيد حرص سلطنة عمان على الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.من جانبه، عبر الوزير السوداني عن عمق ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مشيدا بالتعاون بين البلدين، والمواقف المشهودة لسطنة عمان في دعم السودان.