توقف الحضرات الصوفية من جديد فى السنغال بعد عودة ظهور كورونا

أعلنت الطرق الصوفية في السنغال، عن توقف الحضرات وحلقات الذكر التي كانت قد بدأت منذ أسبوعين تقريبًا بعد انخفاض أعداد فيروس كورونا المستجد، إلا أنه مع ظهور الموجة الثانية من الفيروس زادت الأعداد من جديد، الأمر الذى جعل السلطات السنغالية تتخذ قرارا بإيقاف كل الأنشطة الدينية والصوفية مرة آخرى، وذلك للحفاظ على المواطنين من هذا الفيروس القاتل.وقال عرفان دابو، مقدم الطريقة القادرية بمدينة تمباكندا بالسنغال، إنه للأسف الشديد بعد فتح المجال أمام أتباع الطرق الصوفية، لممارسة طقوسهم من جديد، ظهرت الموجة الثانية من الفيروس لتجعل الدولة تتراجع فى قرار عودة الأنشطة، وهذا ما جعل الحزن يظهر من جديد فى صفوف أبناء وأتباع الطرق الصوفية فى جميع أنحاء السنغال.وأوضح " دابو" فى تصريحات لـ"الدستور" أن الطريقة القادرية، والمريدية، والتجانية أكثر الطرق الصوفية تأثرًا بموجة فيروس كورونا المستجد الثانية حيث أغلقت جميع الساحات والتكايا.