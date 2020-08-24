إيرادات الـ«بوكس أوفيس» في مصر

يعرض في الموسم السينمائي الجاري، عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة، التي تتنافس فيما بينها لحصد مزيد من الإيرادات على الرغم من نسبة الـ 25% المتفق عليها لحضور الجمهور.نرصد في السطور التالية إيرادات الأفلام المعروضة بالسينمات حالياحقق فيلم الغسالة للفنان أحمد حاتم، إيرادات مرتفعة وصلت هذا الأسبوع إلى 11،254،454 مليون جنيه، وحقق فيلم "blood shot" للنجم فان ديزل إيرادات قاربت الـ3 ملايين جنيه، وحقق الفيلم الأجنبي "ava" إيرادات وصلت إلى 300 ألف جنيه مصري.فيما حقق فيلم "توأم روحي" إيرادات جيدة مقارنة بباقي الأعمال الأخرى المعروضة في السينما، فقد حقق العمل إيرادات وصلت لـ2 مليون و94 ألف جنيه وذلك بعد طرحه بـ5 أيام فقط.