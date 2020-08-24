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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد المسعود ينضم إلى «حماة وطن»:.. ويؤكد: سأعمل على تطويره

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:56 م
محمد المسعود ينضم
محمد المسعود ينضم إلى حماة وطن
محمد جعفر
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أعلن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عن انضمامه إلى حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال هريدي، موضحًا أنه رأى فيه- الحزب- مشروعًا سياسيًّا مبشرًا بالنجاح، وأن الانضمام إليه شرف، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا على إنجاحه وتطوير أدائه في الشارع.

وأشار المسعود، في بيان له، إلى أن حزب حماة وطن له تواجد قوي في الشارع المصري، وجميع قياداته مشهود لهم بالوطنية والعمل الدءوب من أجل صالح الوطن والمواطن، والمواقف الرصينة، ومن ثم فالانضمام إليه شرف يعتز به، متمنيًا أن يكون إضافة إلى قدرات الحزب وتواجده في الشارع.

وأكد المسعود أنه سيعمل، خلال الفترة المقبلة، على تطوير عمل الحزب بالتعاون مع قياداته بهدف زيادة تواجده في الشارع وضم الكوادر الشعبية ذات التأثير الشعبي الواسع، حرصًا على دعم الحياة الحزبية والسياسية، ودعم التعددية الحزبية في النظام السياسي المصري.

وتابع النائب: "أعلم أنني أمام حزب مليء بالقيادات الجديرة بثقة الشارع والمليئة بالنشاط والحيوية، ولكنني سوف أعمل على دعم الحزب قدر الإمكان في الفترة المقبلة لتعزيز عمله وأدواره في البرلمان أو في الشارع، وأعتز بفترة تواجدي في حزب مستقبل وطن، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأصدر حزب حماة وطن قرارًا بتولي محمد المسعود عضوية المجلس الاستشاري للحزب.

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