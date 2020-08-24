توجيهات بسرعة الانتهاء من تجديد شبكة الصرف بالمنطقة الصناعية

وجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس.وأشار "عصمت"- في بيان اليوم الإثنين- إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المشروع للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية.ويأتي هذا المشروع ضمن عدد من المشروعات التي تقوم بتمويلها محافظة السويس فى إطار الأهمية القصوى التي يوليها اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس للارتقاء بمستوى الخدمات ومنظومة الصرف الصحي بمحافظة السويس.وتتم عملية الإحلال والتجديد بالإشراف الفنى الكامل لقطاع السويس بإشراف المهندس محمود محسن زهرة رئيس قطاع السويس، وتم تنفيذ 40% من الأعمال من المقرر الانتهاء خلال الأشهر المقبلة.وتشمل تجديد الشبكة الداخلية للمنطقة الصناعية بطول 5 كيلومترات بأقطار 12 و16 و18 بوصة بالإضافة للخط الرئيسي للمنطقة الصناعية الجديدة بطول كيلو و200 متر قطر 18 بوصة ويستوعب مياه صرف المنطقة الصناعية.