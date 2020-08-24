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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يكرم العاملين المحالين للمعاش تقديرًا لجهودهم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:05 م
محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم العاملين المحالين
ياسمين شعيب
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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة بعد بلوغ السن القانونية، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأسر المحالين للمعاش.

ومنح محافظ مطروح خلال الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة والإعلام بالمحافظة بفندق عروس البحر، المحالين للمعاش شهادات تقدير ومبالغ مالية، تقديرًا لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة في خدمة وتنمية المحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة.

وتقدم المحالون للمعاش وأسرهم بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على هذه اللفتة الكريمة ورعايته واهتمامه بكافة أبناء مطروح، ودعمه الدائم لمنظومة العمل في جميع أنحاء المحافظة، من خلال الحب والتقدير لجميع العاملين، بجانب جهوده المستمرة بكافة القطاعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأهالي مطروح.

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