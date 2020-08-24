«فلويد جديد».. الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جديد، تم نشره اليوم الإثنين، لحظات مروعة لإقدام عناصر من الشرطة الأمريكية على إطلاق الرصاص على شخص أسود أعزل أثناء توقيفه، على مرأى من كثيرين، مما فجر موجة احتجاجات.وأوضح الفيديو رجلًا أسود يسير أمام عناصر الشرطة الأمريكية، الذين كانوا يشهرون مسدساتهم نحوه، وعندما فتح الرجل باب سيارة مركونة على جانب الطريق، باغته عناصر الشرطة بإطلاق وابل من الرصاص على ظهره، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".ولفتت الوكالة إلى أن الفيديو يظهر فيه سماع صراخ أشخاص كثيرين، لكن الصيحات تعالت مع هول الحدث.ووقعت الحادثة، أمس الأحد، بمدينة كينوشا بولاية ويسكونسن شمالي البلاد، وأعادت إلى الأذهان قصة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قتل على يد عناصر الشرطة، بعد معاملة عنيفة.وقالت وكالة «رويترز» إن احتجاجات اندلعت في الولاية عقب إطلاق النار على الرجل الأسود، الذي ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا.ودفعت الاحتجاجات السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى مستشفى في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه.وعلى الفور، تجمعت حشود من الأمريكيين في المكان احتجاجا على الحادث، ورددوا: «لا عدالة، لا سلام»، لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهة مع الشرطة، كما احترقت ودمرت العديد من الممتلكات الخاصة.ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، مكتفية بالقول إنها كانت تتعامل مع «حادث محلي»، لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.