انطلاق امتحانات الشفوى بمركز إعداد المحفظين ببورتوفيق (صور)

أجرت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، بقيادة وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي فرج، امتحانات الشفوي للفرقة الثانية بمركز إعداد المحفظين بمسجد بدر ببورتوفيق بمديرية أوقاف السويس.وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية بدأت امتحانات الشفوي للفرقة الثانية بمركز إعداد المحفظين ببورتوفيق، ليومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 من أغسطس الجاري، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتباع تعليمات الوقاية بكل دقة.وتابع "فرج" حديثه أن عدد من يحق لهم الامتحان من المسجلين بالفرقة الثانية، بمركز إعداد المحفظين 57 طالبا تغيب منهم 6 طلاب، مضيفا أن الامتحانات تتم تحت إشراف المركز الثقافي الإسلامي بمديرية أوقاف السويس وأن الامتحانات تتم بكل دقة وشفافية.