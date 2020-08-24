البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد

بدأ مجلس النواب بجلستة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات الضريبية الموحد.وقال الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس استطلع رأي كل من البنك المركزي ومجلس القضاء الأعلى وهيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة في مشروع القانون.ومنح عبدالعال الكلمة للدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من أجل عرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون.