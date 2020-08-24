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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية فى المحلة لافتتاحها قريبًا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:04 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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طالب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من كل الأعمال بالمنطقة الصناعية بالمحلة وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال والانتهاء منها طبقا للجدول الزمني، موجها رئيس المدينة بسرعة رصف الطريق المؤدي للمنطقة ورفع وإزالة أي معوقات تعوق عملية الرصف.

جاء ذلك خلال الجولة التي رافقه فيها مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للوقوف على ما تم من أعمال بالمنطقة والتعرف على المعوقات وإزالتها فورًا.

وطالب المحافظ من القائمين على العمل بالمنطقة بتحديد احتياجاتهم لعرضها على مستشار هيئة التنمية الصناعية لسرعة توفيرها، مشددا على تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية والعمل على الانتهاء في المواعيد المحددة لافتتاحها رئاسيًا.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مدينة المحلة الكبرى ورئيس حي أول وثان المحلة ومسئولي شركة الكهرباء.
طارق رحمي
طارق رحمي
طارق رحمي
طارق رحمي

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