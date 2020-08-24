محافظ الغربية: تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية فى المحلة لافتتاحها قريبًا

طالب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من كل الأعمال بالمنطقة الصناعية بالمحلة وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال والانتهاء منها طبقا للجدول الزمني، موجها رئيس المدينة بسرعة رصف الطريق المؤدي للمنطقة ورفع وإزالة أي معوقات تعوق عملية الرصف.جاء ذلك خلال الجولة التي رافقه فيها مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للوقوف على ما تم من أعمال بالمنطقة والتعرف على المعوقات وإزالتها فورًا.وطالب المحافظ من القائمين على العمل بالمنطقة بتحديد احتياجاتهم لعرضها على مستشار هيئة التنمية الصناعية لسرعة توفيرها، مشددا على تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية والعمل على الانتهاء في المواعيد المحددة لافتتاحها رئاسيًا.رافق المحافظ خلال الجولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مدينة المحلة الكبرى ورئيس حي أول وثان المحلة ومسئولي شركة الكهرباء.