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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق بالأغلبية على قانون الضريبة على الدخل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:43 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب في جلستة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على الدخل.

وقال الدكتور علي عبدالعال، إن هذا المشروع من مشروعات القوانيين المكملة للدستور ويتطلب الموافقة علية ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهو ما تم بالفعل، مع رفض نائب واحد فقط، ليعلن الموافقة على مشروع القانون نهائيًا، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

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