البرلمان يوافق بالأغلبية على قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب في جلستة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على الدخل.وقال الدكتور علي عبدالعال، إن هذا المشروع من مشروعات القوانيين المكملة للدستور ويتطلب الموافقة علية ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهو ما تم بالفعل، مع رفض نائب واحد فقط، ليعلن الموافقة على مشروع القانون نهائيًا، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.