وفاة الفنان ثابت عويضة المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية

رحل ظهر اليوم الفنان ثابت عويضة، المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين تخصص جرافيك عن عمر يناهز 58 عامًا بعد حياة حافلة بالإنجازات في مجال التصميم والجرافيك.ولد ثابت عويضة في محافظة قنا وحصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان 1987. عمل مصمم جرافيك بوكالة كيستون للإعلان من 8 1990 حتى 5 1992. ومصمم جرافيك ومشرف مطبوعات بمطابع الجمعية الإلكترونية بالرياض 1992 1993، ثم مصمم جرافيك ومشرف تنفيذ مطبوعات بمركز الجزيرة للفنون فى الفترة من 10 1994 حتى 12 1999. ومشرف تنفيذ مطبوعات بالأقسام الفنية والجرافيك بالمركز القومى للفنون التشكيلية منذ 1 1 2000 حتى 12 2001، ثم أخصائى أول فنون تشكيلية بإدارة البيناليات منذ 12 2001.- شارك الفنان في عدة معارض جماعية منها المعرض الجماعى بكلية التربية الفنية 1985، 1986، 1987. وشارك بمعرض الفنون التشكيلية والأسرية العاشر مارس 1985 بسراى الجزيرة، ومعرض الفنون التشكيلية بمناسبة احتفالات أكتوبر 1988 بسراى النصر بالجزيرة والمعرض العام لأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين 1988 بقاعة النيل بالأوبرا، ومعرض ليالى المحروسة بمحكى القلعة سبتمبر 2008.حصل على عدة جوائز محلية منها المركز الثانى أشغال فنية بمعرض الفنون التشكيلية والأسرية العاشر مارس 1985، وشهادة تقدير عن تصميم بطاقة دعوة معرض هيئة التدريس بكلية التربية الفنية 1984، وشهادة تقدير للامتياز فى تصميم بطاقة دعوة معرض الفنون التشكيلية العاشر مارس 1985 من نائب رئيس الجامعة الفنان الدكتور الراحل صلاح عبدالكريم.