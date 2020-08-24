محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ميدان مصر (صور)

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، صباح اليوم، أعمال تطوير ميدان مصر بمنطقة الزراير بحضور اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة لمتابعة الأعمال التي تتم بالميدان.طالب المحافظ، رئيسي حي الأربعين والسويس والشعبة الهندسية والشركات المنفذة للأعمال، بسرعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية والانتهاء من تركيب الأسوار الحديدية الجمالية واستكمال أعمال الدهانات للأسوار وأعمال الرصف المتبقية والمسطحات الخضراء، مشددا على رئيس حي الأربعين بإزالة اللافتات العشوائية وإلزام المحلات المواجهة للميدان بتغيير اللوحات وتركيبها بارتفاعات موحدة وبشكل جمالي يليق ويناسب أعمال التطوير والتجميل للمنطقة.كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير وإنشاء ميدان المحروسة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمنطقة ويواكب أعمال الرصف والتجميل لمنطقة المحروسة.وتابع أعمال الرصف التي تتم بشوارع الملاحة الجديدة والمدينة الرياضية بنطاق حي السويس لتيسير الحركة المرورية بالشوارع، مكلفا إدارة المرور بعمل خدمة مرورية ثابتة بمنطقة الملاحة الجديدة والمحروسة ومنع وقوف أي سيارات بالشوارع التي يتم رصفها بالمنطقة.