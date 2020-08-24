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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة عين شمس: شباب «الوطنية للتدريب» متحمسون للتطوير والقيادة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:52 م
محمود المتيني
محمود المتيني
إيمان ماهر - تصوير ياسمين يحيى
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قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه تشرف اليوم بزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور لجنة لاختبار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأضاف المتيني، في بيان، أنه سعيد جدًّا بالتنظيم الذي وصلت إليه مصر وتمكينها للشباب، مؤكدًا أنه عندما ترأس اللجنة وجد نخبة من الشباب في مختلف المجالات، ولديهم طموح كبير للتأهيل للقيادة والتطور في العمل.

وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، السبت الماضي، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي تستمر على مدار خمسة أيام لـ686 مُتقدمًا، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشٍ مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوؤ المناصب القيادية المختلفة.

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