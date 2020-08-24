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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تنتهي من خطة التحول الرقمي في بورسعيد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:00 م
وزير التموين
وزير التموين
صلاح عامر
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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من تطبيق المرحلة النهائية للتحول الرقمي في محافظة بورسعيد، كأول محافظة على مستوى الجمهورية يتم تطبيق هذه التجربة التي أثبتت نجاحها يعمل بالتوازي مع شبكة دعم مصر على مستوى المحافظات، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدم التكدس والزحام للمواطنين أمام مكاتب التموين والتعامل مع الموقع الإلكتروني دعم مصر لجميع الخدمات التموينية باستثناء استخراج بطاقات ذكية جديدة لأول مرة لمحدودي الدخل وموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص.

وأكد المهندس ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن وزارة التموين انتهت من تطبيق المرحلة النهائية في التحول الرقمي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن توفير كل الخدمات التموينية من الفصل الاجتماعي للأسر عن ذويهم، واستخراج بطاقات ذكية مستقلة، وهي الأسر النووية، واستخراج بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف والنقل بين المحافظات، لافتًا إلى أن استخراج البطاقات لأول مرة لمن تنطبق عليهم الشروط من حيث الدخل لفئات محدودي الدخل والعمالة المؤقتة والعمالة الموسمية وعمال الزراعة والري تحتاج إلي قرار وزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

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