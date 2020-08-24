إجراءات ضريبية جديدة على أصحاب السيارات والعقارات لضمان السداد

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة.واستحدث القانون العديد من الإجراءات التي تضمن التزام المكلفين بأداء الضرائب المستحقة عليهم، ومن بينها ربط تراخيص السيارات بإقرارات الذمة المالية، حيث ألزمت المادة 10 جميع أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد بسداد الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض.كما ألزم القانون كل مالك عقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، خلال 15 يومًا من تاريخ الاستغلال، وذلك ضمانًا لسرعة وصول المعلومة للإدارة الضريبية.