ضبط مصنع لتصنيع الأسلحة النارية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مصنع لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع في مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.وتمكنت الحملة من ضبط شخص يدعى "رزيقي. ج"، 33 عامًا، لإدارته مصنع لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع بالمشاركة مع آخر، وبه 3 فرد خرطوش، و5 دبشك خشبي وآخر حديدي، البندقية آلية، وعدد من الأدوات الخاصة بقطع الأخشاب والحديد، وطلقات نارية لاستخدامها في تصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.تم تحرير المحضر رقم 1865، إداري فرشوط، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.