إزالة 28 حالة تعد بجنوب الأقصر
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:27 م
هدى الأميرطباعة
أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا بأنه الأجهزة التنفيذية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية صباح الاثنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 4 س 16 ط 5 ف عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الأبيض والأسمنت، وذلك بناحية القرايا.
و شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسين الإدارة الزراعية ورئيس القرية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقيادات مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 4 س 16 ط 5 ف عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الأبيض والأسمنت، وذلك بناحية القرايا.
و شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسين الإدارة الزراعية ورئيس القرية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقيادات مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث.