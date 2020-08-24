إزالة 28 حالة تعد بجنوب الأقصر

أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا بأنه الأجهزة التنفيذية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية صباح الاثنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 4 س 16 ط 5 ف عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الأبيض والأسمنت، وذلك بناحية القرايا.و شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسين الإدارة الزراعية ورئيس القرية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقيادات مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث.