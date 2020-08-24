رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 28 حالة تعد بجنوب الأقصر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:27 م
إزالة تعد
إزالة تعد
هدى الأمير
طباعة
أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا بأنه الأجهزة التنفيذية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية صباح الاثنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 4 س 16 ط 5 ف عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الأبيض والأسمنت، وذلك بناحية القرايا.

و شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسين الإدارة الزراعية ورئيس القرية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقيادات مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث.

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

وفاة الفنان ثابت عويضة المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية

«أبو سعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين

«الكتب خان» تصدر الطبعة الثانية من «في أثر عنايات الزيات»

عرض «أحوال شخصية» على الهناجر.. الخميس