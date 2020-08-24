أحدث ظهور لـ محمد عبدالرحمن ببدلة غطس (صورة)

شارك الفنان محمد عبدالرحمن، نجم مسرح مصر، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "عبدالرحمن" فى الصورة أثناء وجوده على ظهر مركب فى الماء مرتديًا بدلة الغطس، وعلق عليها قائلا: "بالله عليكوا لو حد رايح المصيف ياخدني معاه أنا لابس وجاهز"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.كان آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن، مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته هنا الزاهد ومحمد محمود وسامى مغاورى وعدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.