رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتخفيض 50%.. كيف استعدت المحميات الطبيعية لاستقبال الزوار؟

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:22 م
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
أريج الجيار
طباعة
قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن الوزارة تسعى لاستعادة نشاطها السياحي في المحميات الطبيعية، وتنشيط السياحة البيئية بعد افتتاح جميع المحميات أمس، وطبقت قرار تخفيض رسوم الزيارات إلى 50%، بعد غلقها لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مع مراعتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتابع سالم في تصريح لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بتطوير البنية التحتية للمحميات، المرافق، ومراكز الزوار، وتوفير سبل الوقاية وجهاز لقياس درجة الحرارة للحفاظ على صحة الزوار، ومراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الزوار مع وضع علامات إرشادية أثناء الزيارة.

وافتتحت وزارة البيئة، أمس، المحميات الطبيعية على مستوى الجمورية، بعد مرور فترة كبيرة من غلقها بسبب انتشار فيروس كورونا، مع وضع عدة شروط ومعايير صارمة لتحقيق تعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

وفاة الفنان ثابت عويضة المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية

«أبو سعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين

«الكتب خان» تصدر الطبعة الثانية من «في أثر عنايات الزيات»

عرض «أحوال شخصية» على الهناجر.. الخميس