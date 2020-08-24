بتخفيض 50%.. كيف استعدت المحميات الطبيعية لاستقبال الزوار؟

قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن الوزارة تسعى لاستعادة نشاطها السياحي في المحميات الطبيعية، وتنشيط السياحة البيئية بعد افتتاح جميع المحميات أمس، وطبقت قرار تخفيض رسوم الزيارات إلى 50%، بعد غلقها لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مع مراعتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.وتابع سالم في تصريح لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بتطوير البنية التحتية للمحميات، المرافق، ومراكز الزوار، وتوفير سبل الوقاية وجهاز لقياس درجة الحرارة للحفاظ على صحة الزوار، ومراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الزوار مع وضع علامات إرشادية أثناء الزيارة.وافتتحت وزارة البيئة، أمس، المحميات الطبيعية على مستوى الجمورية، بعد مرور فترة كبيرة من غلقها بسبب انتشار فيروس كورونا، مع وضع عدة شروط ومعايير صارمة لتحقيق تعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي.